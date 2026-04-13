البابا ليون يدعو إلى العيش مع بعض بسلام ووفاق

دعا بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، إلى العيش مع بعض في سلام ووفاق، في كلمة له خلال زيارته لجامع الجزائر الأعظم، مساء اليوم الإثنين.

وقال البابا ليون: “جئت بفرح إلى الجزائر لأنها أيضا أرض القديس أوغستين وهو كان دوما يبحث عن الحقيقة والسلام”.

وأضاف بابا الفاتيكان: “نعرف أن البحث عن الحقيقة، يعني القدرة على أن نلمس كرامة الانسان ونعرف أن نحترمها ونعيش مع بعض بسلام ووفاق”.

وحول زيارته للجامع الأعظم، قال البابا ليون، أن الجامع هو مكان للصلاة وللبحث عن العلم، مشيرا إلى أننا يمكن أن نكتشف فيه أكثر الإنسان وكرامته.

وختم بالقول: “أرجوا أن يعم العدل والسلام بيننا وبين الجميع ونكون مقتنعين أننا قادرين على أن نكون صانعين للسلام”.