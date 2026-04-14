البابا ليون يزور دار رعاية المسنين بكنيسة القديس أوغستين

زار بابا الفاتيكان، ليون الرابع عشرالبابا، دار رعاية المسنين بكنيسة القديس أوغستين في ثاني محطة من زيارته إلى عنابة.

وتلقى البابا ليون، ترحيب كبير من قبل المشرفين على دار المسنين بكنيسة القديس أوغستين.

كما وجه المشرفون على دار رعاية المسنين بكنيسة القديس أوغستين، شكرهم إلى الشعب الجزائري الذي يساعدهم في تلبية احتياجات رعاياهم. وأكدوا أنه بفضل سخاء الشعب الجزائري أصبح لديهم هذا البيت وهذا العمل لمواصلة أداء مهامهم.

واستمع البابا ليون إلى رعايا دار المسنين بكنيسة القديس أوغستين من مختلف الجنسيات.

وعلى وقع أنغام أنشودة “عليك مني سلام يا أرض أجدادي”، احتفل رعايا دار المسنين بكنيسة القديس أوغستين بقدوم البابا ليون.

ووصل صبيحة اليوم الثلاثاء، بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر إلى مطار رابح بيطاط الدولي بولاية عنابة. خلال اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى الجزائر.

وكان في استقباله بمطار عنابة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ووالي الولاية. بالإضافة كذلك إلى السلطات العسكرية والمدنية. كما حيّا مستقبليه من ممثلي السلطات المدنية والعكسرية الذين رحبو به في حاضنة كنيسة القديس أوغستين.