البابا ليون يصل إلى كنيسة “السيدة الإفريقية” ويشرف على احتفالية بالعاصمة

وصل بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، في هذه الأثناء، إلى كاتدرائية السيدة الإفريقية بالجزائر العاصمة.

ويأتي هذا في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر.

وأشرف البابا ليون، عقب وصوله، على احتفالية نظّمت بمناسبة زيارته إلى كنيسة السيدة الإفريقية بأعالي حي بولوغين بالجزائر العاصمة.

للإشارة، كان بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، قد شرع في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية إلى الجزائر، بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.