البابا ليو يحظى باستقبال شعبي حار من قبل مواطني عنابة

حظي بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الثلاثاء، باستقبال شعبي حار من قبل مواطني ولاية عنابة. الذين رحبوا بضيف المدينة عاليا.

وقام البابا ليو بمصافحة مستقبليه من المواطنين بحفاوة. ويتبادل معهم أطراف الحديث في مشهد رمزي يجسد تلاقي الحضارات والثقافات والتاريخ المشترك.

وخص، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، باستقبال رسمي. في مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة.

وشرع، رئيس دولة الفاتيكان، في زيارة رسمية إلى الجزائر. وتعتبر أول زيارة بابوية في الجزائر.

وكان الاستقبال بحضور السلك الديبلوماسي، وطاقم أعضاء الحكومة على رأسهم الوزير الأول سيفي غريب. والفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة.

وتم الترحيب بضيف الجزائر رئيس دولة الفاتيكان على وقع 21 طلقة مدفعية قبل الاستماع للنشيدين الوطنيين. واستعراض تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت التحية الشرفي.

وقام بابا الفاتيكان بمصافحة كبار المـسـؤولين في الدولة الذين كانوا في استقباله.

كما صافح من جانبه، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوفد المرافـق للبابا ليو.