البابا يشيد بحفاوة استقبال السلطات الجزائرية وكرم الضيافة

وخلال قداس ترأسه بكنيسة القديس أوغستين، وجه البابا ليون الرابع عشر شكره للسلطات الجزائرية على حفاوة الاستقبال الذي حظي به خلال زيارته.

وقال بهذا الخصوص: “أشكر الجميع على الاستقبال الذي حظيت به وأوجه شكري الخاص للسلطات الجزائرية على كرم الضيافة”.

ولدى تطرقه للأوضاع الراهنة في العالم, رافع الحبر الأعظم مجددا من أجل السلام، داعيا إلى انتهاج “سبل العدالة والتآخي”.

وكان البابا ليون الرابع عشر قد حل، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بكنيسة القديس أوغستين بعنابة،في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.