البابا ليو الرابع عشر يشكر الرئيس تبون

نقل البابا ليو الرابع عشر خالص شكره إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على رسالة التهنئة التي تلقاها منه.

وأعرب البابا ليو الرابع عشر عن رغبته الصادقة في القيام بزيارة إلى الجزائر، الأرض التي شهدت مولد القديس أوغسطين الذي أعلن البابا بفخر. في أوّل خطاب له بعد انتخابه. أنه يعتبر نفسه من أبنائه.

وجاء ذلك خلال مشاركة، رشيد بلادهان، في قدّاس تنصيب البابا ليو الرابع عشر، بصفته سفير الجزائر لدى الكرسي الرسولي، اليوم، في الحفل الذي جمع السفراء المعتمدين لدى الفاتيكان.

واغتنم السفير بلادهان، هذه المناسبة ليُجدد للبابا ليو الرابع عشر التهاني الحارّة لرئيس الجمهورية، بمناسبة انتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية ورئيسًا لدولة الفاتيكان.

كما أكد بلادهان، أن رئيس الجمهورية قد اتّخذ من ثلاثية “السلام- العدالة- الحقيقة” الركيزة الأساسية لسياساته على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.