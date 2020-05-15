الباحثة الجزائرية مراد مريم: أعكف على إجراء بحوث وتجارب لإيجاد لقاح لفيروس كورونا

قالت البروفيسور والباحثة الجزائرية مراد مريم، أنها تعكف على إجراء بحوث وتجارب لإيجاد لقاح لفيروس كورونا من خلال الإشراف على مخبر علمي متخصص بنيويورك.

وأضافت الباحثة في تصريح لها لإذاعة سطيف المحلية، بعد انتخابها عضوا في الأكاديمية العالمية الأمريكية للعلوم، أن هذه الانتخابات جاءت عقب الانجازات المتميزة والمتواصلة في البحث العلمي.

وأكدت مريم مراد، أن الأبحاث التي تقوم بها مع الفريق الطبي لها علاقة بتقوية نظام المناعة،أما في الأشهر الأخيرة فقد انصب اهتمامنا في المخبر الذي تشرف عليه على الأبحاث الخاصة بجائحة كورونا.

ونشرت البروفيسور مريم مراد أزيد من 170 ورقة علمية في تخصصات علمية ومنها علاج السرطان و أعمال متعددة منها تطوير علاجات للسرطان .

و استحسنت الباحثة الجزائرية مراد مريم ، اتصال رئيس الجمهوية عبد المجيد تبون بها لتشجيعها وتشجيع الكفاءات العلمية الجزائرية بالخارج، مجددة شكرها للرئيس على الاهتمام الذي أولاه للعلوم والبحث، داعية الشباب الجزائري في الداخل والخارج إلى البحث العلمي كسبيل وحيد للنجاة.