الباحث الجزائري بلقاسم حبة يفتك براءة الإختراع الـ500 بالولايات المتحدة الأمريكية

تحصل الباحث الجزائري الدكتور بلقاسم حبة مؤخرا على براءة الاختراع الـ 500 بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال التكنولوجيا الذكية.

وسلمته براءة الاختراع شركة “إكبري كوربورايشن” الكائن مقرها بكاليفورنيا والتي تسلم شهادات تكنولوجية وشهادات الملكية الفكرية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الدكتور بلقاسم حبة الحائز على أكثر من 1000 براءة اختراع وتطبيقات ابتكاريه يعتبر كأحد كبار المخترعين في العالم.

بينما تمحورت أخر ابتكاراته حول تطوير أشباه مواصلات ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيات الإدماج للأجهزة المحمولة والإعلام الآلي وقاعدة البيانات.