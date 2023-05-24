الباحث الجزائري حسام شراد ينجح في مسابقة جائزة خليفة التربوية العالمية

نجح الأستاذ والباحث الجزائري، حسام شراد في فئة المعلم المبدع في المسابقة الدولية العالمية لجائزة خليفة التربوية. كما تنافس في المسابقة 20000 مشترك على مستوى العالم لثلاث قارات.

وقدم الباحث حسام شراد، ملف الترشح يحتوي على 500 صفحة من العمل الدؤوب الذي قام به طيلة ثلاث سنوات. ثم المرور إلى مرحلة المقابلات الشخصية ليتوج ابن سطيف الجزائري الأول والوحيد على المستوى الدولي. وهذا ممثلا بمؤسسة عبد القادر بن نويوة عين ولمان. كما سيتم التكريم في دولة الامارات قريبا.