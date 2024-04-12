الباحث الجزائري فؤاد بوستوان يحصل على وسام مزدوج في الولايات المتحدة

حصل الباحث الجزائري فؤاد بوستوان على وسام مزدوج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وينحدر فؤاد بوسطوان من ولاية عنابة، وهو اليوم مدير تنفيذي لمركز أبحاث الذكاء الاصطناعي. التابع لشركة غرينجر الأمريكية ويحمل أكثر من 20 براءة اختراع في عالم الذكاء الاصطناعي.

مؤخرًا، منح المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، USPTO، جائزة شرفية للباحث الجزائري فؤاد بوسطوان. على وجه الخصوص، لاختراعه الأخير الذي يعتمد على استخدام أجهزة استشعار الليزر والتصور الاصطناعي.

لكن هذا ليس كل شيء، فقد قررت دار النشر الأمريكية “Marquis Who’s Who” إدراج اسم هذا المعجزة الجزائرية. في قائمة تكريمها للشخصيات والعلماء والباحثين ذوي التأثير الإيجابي على العلم والمجتمع.

ودرس هذا الباحث الجزائري الشاب أولا في جامعة باجي مختار في عنابة. قبل أن يحصل على منحة لمواصلة دراسته في المركز الدولي لدراسات الفضاء.

وبدأت مسيرته المهنية في هذا المجال عندما التقى بشخص في برشلونة دعاه لمواصلة أبحاثه في الولايات المتحدة الأمريكية.

علاوة على ذلك، انضم فؤاد إلى مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي التابع لشركة غرينجر الأمريكية. والذي أصبح مديرًا إداريًا لها بعد ثلاث سنوات.

اكتسب فؤاد بوسطوان سمعته باعتباره عبقري كمبيوتر من خلال تطوير برنامج للتعرف على إجمالي مليون منتج صناعي. في غضون ثلاث ثوان، علما أن نظام أمازون يستغرق 12 ثانية للحصول على نفس النتيجة.

وبالفعل، يعد نظام التعرف الاصطناعي هذا حاليًا هو الأسرع والأكثر دقة في العالم. وقد سمح هذا لشركته بالبقاء في صدارة منافسيها.