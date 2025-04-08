الباحث كريم زغيب: نحظى بدعم الرئيس ونعمل على أن تكون الجزائر رائدة في إنتاج بطاريات الليثيوم

أكد الباحث والعالم الجزائري كريم زغيب، أنه يتم العمل في الجزائر على تطوير شعبة الليثيوم المستعمل في تكنولوجيات وصناعات كثيرة عبر العالم.

وجاء ذلك عقب استقباله اليوم الثلاثاء، من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي هذا السياق، قال الباحث والعالم الجزائري كريم زغيب: “تحدثت مع الرئيس عن مشاريع صناعة بطاريات الليثيوم بالاشتراك مع وزارة الطاقة وشركة سوناريم”.

وأضاف زغيب: “نحظى بدعم الرئيس تبون لتطوير هذه الصناعة التي أصبحت مقصد كبرى الشركات العالمية”.

كما أكد قائلاً: “نعمل على أن تكون الجزائر قوية ورائدة في إنتاج بطاريات الليثيوم”.

وفي ختام كلمته، كشف الباحث والعالم الجزائري، كريم زغيب أن “صناعة بطاريات الليثيوم في الجزائر ستوفر أكثر من 50 ألف منصب شغل”.

للإشارة، كان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد استقبل اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, الباحث والعالم الجزائري كريم زغيب.

وحضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية, بوعلام بوعلام والوزير المنتدب المكلف بالطاقات المتجددة, نور الدين ياسع.