الباخرة الإيطالية التاريخية أميريقو فيس بوتشي تطلق 21 طلقة مدفعية على شرف الرئيس تبون
استقبل اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من طرف الرئيس الإيطالي بفيلا روزبيري.
وخلال مرورهما بشوارع نابولي حيا السكان موكب الرئيسين، كما أطل الرئيس تبون من على شرفة الفيلا قبالة البحر، أين توجد الباخرة التاريخية “أميريقو فيس بوتشي”.
وأطلقت الباخرة التاريخية من الواجهة البحرية 21 طلقة مدفعية ترحيبا بالرئيس تبون.
للإشارة، فإن الباخرة المدرسة المتخصصة في تدريب ضباط البحرية على متنها طاقم يتكون من 400 شخص وجابت العالم مرتين.
ويبلغ طول الحبال على الباخرة 36 كلم و2700 متر مربع من الأشرعة. كما سبق للباخرة المدرسة تدريب ضباط البحرية الجزائرية
وجاءت الباخرة خصيصا لإطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بالرئيس تبون.
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هذا برنامج اليوم الثالث والأخير من زيارة الرئيس تبون إلى إيطاليا
يواصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، زيارة الدولة التي يقوم بها إلى إيطاليا لليوم الثالث والأخير. بدعوة من الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا.
وسيزور الرئيس تبون اليوم الجمعة مدينة نابولي. حيث سيسافر الرئيس تبون ونظيره الايطالي ماتاريلا بالقطار إلى نابولي للوصول إلى مقر إقامة فيلا روزبيري. وهو مبنى بوربون رائع على تل بوسيليبو، لزيارة الحديقة الأثرية في بومبي.
وبعد وصوله إلى المحطة المركزية بنابولي، سيتوجه الرئيسان تبون وماتاريلا إلى مقر الإقامة الرئاسية الإيطالية “فيلا روزبيري”.
وستقوم مجموعة من قوات الشرطة، بمرافقة الرئيسين، سيرجيو ماتاريلا وعبد المجيد تبون. إلى متحف وريال بوسكو دي كابوديمونتي.
وبعد الإفطار الذي سيتم تقديمه على شرف رئيس الجمهورية. من المقرر زيارة كابوديمونتي.
وسيصل الرئيسان من بورتا بيكولا، ومن هناك سيدخلون المتحف وسيرافقهم في الزيارة المخرج سيلفان بيلينجر.
“أنا سعيد جدًا بهذه الزيارة إلى Capodimonte – كما يقول مدير المتحف و Real Bosco -. والتي تشهد على أن المتاحف ليس لها دور اجتماعي وتعليمي فقط، ولكن أيضًا دور سياسي”.
ومن المنتظر أن تجري مراسم الوداع لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له على مستوى مطار نابولي “كابوديكينو”.