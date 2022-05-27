الباخرة الإيطالية التاريخية أميريقو فيس بوتشي تطلق 21 طلقة مدفعية على شرف الرئيس تبون

يواصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، زيارة الدولة التي يقوم بها إلى إيطاليا لليوم الثالث والأخير. بدعوة من الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا.

وسيزور الرئيس تبون اليوم الجمعة مدينة نابولي. حيث سيسافر الرئيس تبون ونظيره الايطالي ماتاريلا بالقطار إلى نابولي للوصول إلى مقر إقامة فيلا روزبيري. وهو مبنى بوربون رائع على تل بوسيليبو، لزيارة الحديقة الأثرية في بومبي.

وبعد وصوله إلى المحطة المركزية بنابولي، سيتوجه الرئيسان تبون وماتاريلا إلى مقر الإقامة الرئاسية الإيطالية “فيلا روزبيري”.

وستقوم مجموعة من قوات الشرطة، بمرافقة الرئيسين، سيرجيو ماتاريلا وعبد المجيد تبون. إلى متحف وريال بوسكو دي كابوديمونتي.

وبعد الإفطار الذي سيتم تقديمه على شرف رئيس الجمهورية. من المقرر زيارة كابوديمونتي.

وسيصل الرئيسان من بورتا بيكولا، ومن هناك سيدخلون المتحف وسيرافقهم في الزيارة المخرج سيلفان بيلينجر.

“أنا سعيد جدًا بهذه الزيارة إلى Capodimonte – كما يقول مدير المتحف و Real Bosco -. والتي تشهد على أن المتاحف ليس لها دور اجتماعي وتعليمي فقط، ولكن أيضًا دور سياسي”.

ومن المنتظر أن تجري مراسم الوداع لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له على مستوى مطار نابولي “كابوديكينو”.