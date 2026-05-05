الباخرة السياحية “Corinthien” ترسو بميناء الجزائر

رست صبيحة اليوم الثلاثاء، الباخرة السياحية Corinthien بميناء الجزائر وعلى متنها 94 سائحًا من جنسيات مختلفة، في إطار الرحلات السياحية البحرية التي تعرفها الموانئ الجزائرية.

وقد تم استقبال الباخرة في ظروف تنظيمية جيدة، حيث باشرت المصالح المعنية بالميناء مختلف الإجراءات الخاصة باستقبال السفن السياحية وتسهيل نزول السياح، بما يضمن انسيابية الحركة داخل الميناء.

ولقد حظي السياح بفرصة لاكتشاف المعالم التاريخية والثقافية التي تزخر بها العاصمة الجزائر. على غرار القصبة العتيقة والمواقع السياحية والثقافية الأخرى، إضافة إلى التعرف على التراث الجزائري العريق.

وتندرج هذه الزيارة ضمن الديناميكية التي يشهدها نشاط السياحة البحرية في الجزائر. والتي تهدف إلى تعزيز جاذبية الموانئ الجزائرية كوجهة للسفن السياحية، بما يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية.