الباخرة السياحية “le Boréal” ترسو بميناء الجزائر

استقبل ميناء الجزائر صبيحة يوم الجمعة، الباخرة السياحية le Boréal، وعلى متنها 187 سائحًا من مختلف الجنسيات، في إطار الرحلات البحرية السياحية التي تعرف نشاطًا متزايدًا بالموانئ الجزائرية خلال الفترة الأخيرة.

وتمت عملية رسو الباخرة والتكفل بالركاب في ظروف جيدة، من خلال تجنيد مختلف المصالح المعنية لضمان انسيابية الإجراءات. وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال السياح. بما ينسجم مع المعايير المعتمدة في استقبال السفن السياحية.

كما شكّلت هذه المحطة فرصة لسياح لاكتشاف المؤهلات السياحية والثقافية التي تتميز بها الجزائر العاصمة. من خلال جولات قادتهم إلى أبرز المعالم التاريخية والأحياء العتيقة كالقصبة. والبريد المركزي ومقام الشهيد، إلى جانب الاطلاع على جوانب من التراث الوطني والأصالة الجزائرية.

ويأتي تواصل توافد البواخر السياحية على ميناء الجزائر ليعكس الاهتمام المتزايد بالوجهة الجزائرية ضمن مسارات السياحة البحرية. وكذا الجهود المبذولة لتعزيز مكانة الموانئ الجزائرية في هذا المجال.