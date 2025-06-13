الباخرة “EBRU” ترسو بميناء عنابة

رست اليوم الجمعة، على مستوى المركز الرصيفي رقم 10 بالرصيف الشمالي الباخرة ” EBRU”، بمؤسسة ميناء عنابة.

وجاء على متن الباخرة، الماسح الضوئي الجديد للحاويات وجهاز تفريغ الحبوب الجديد ” pompe à grains” ذا طاقة 400 طن/ساعة الخاصة بمؤسسة ميناء عنابة.

ويأتي هذا التدعيم في سياق حرص المؤسسة على تطوير عتادها التقني وتعزيز قدراتها التشغيلية. بما يسمح بتسريع وتيرة معالجة السفن وتحسين فعالية عملياتها التجارية. بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة وشروط التنافسية.

وجاء ذلك، في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا في البلاد، ووزير النقل الرامية إلى دعم قدرات الموانئ الوطنية وتحسين أدائها. وطاقاتها الاستعابية واعطائها ديناميكية جديدة لمواكبة المرحلة الاقتصادية.