“الباراصول” والطاولات بشواطئ العاصمة “باطل” هذا الصيف

قال عبد الرحمن بوسواليم، مدير الإدارة ومراقبة التسيير بولاية الجزائر، إنّ الشواطئ ستكون مجانية 100 بالمائة هذه السنة.

مضيفا في تصريح لـ”النهار أونلاين”، أن والي العاصمة عبد القادر زوخ أعطى تعليمات صارمة من أجل ضمان مجانية الشواطئ.

مشيرا إلى أن التعليمة تنص على أن تكون الطاولة والكراسي وحتى المظلة مجانية للعائلات عبر كافة شواطئ العاصمة.

بالرغم من أن السنة الماضية كانت الكراسي والطاولة تؤجر للعائلة بـ 500 دينار لليوم الواحد.

مضيفا في ذات السياق، أن العائلات التي تقف على تجاوزات من قبل حراس الشواطئ أو بعض الإنتهازيين الذين يستغلون الموسم.

التقدم للمصالح الأمنية على غرار الشرطة والدرك من أجل تقديم شكاوي ضدهم ليتم معاقبتهم.

وأضاف ذات المتحدث، أنّ الدخول للشواطئ يكون مجانا وما على العائلات دفع سوى مبلغ ركن السيارة في حضيرة السيارات.

التي تكون مقابل مبالغ رمزية تحدد من 50 إلى 100 دينار.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي لقطع الطريق أما الإنتهازيين الذين يستغلون كل سنة العائلات المصطافة وإرغامها على دفع مبالغ مالية.

والتي تتراوح أحيانا من ألف إلى 2000 دينار وهو ممنوع منعا باتا وسيتم فرض عقوبات صارمة ضدهم.