الباربي كما لم ترونها.. كنزة مرسلي تُبدع بأغنية جديدة

أطلقت النجمة الجزائرية الشابة كنزة مرسلي، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات باليوتيوب.

وأنتج الأغنية شركة لايف ستايلز ستوديوز اللبناينة، وحملت عنوان “قافلة موبايلي”، وهي من كلمات احمد علاء، وألحان نيس، وتوزيع سليمان دميا.

وتخطت كنزة مرسلي التوقعات في هذا العمل الجديد حيث ظهرت بأسلوب موسيقي جديد لم تقدمه من قبل. يجمع بين موسيقى البوب والرقص والموسيقى الاكترونية.

وأخرج الفيديو كليب، زياد خوري، حيث قدم كنزة بصورة جديدة مختلفة عن اعمالها السابقة.

وتصدر إسم كنزة التراند عبر مواقع التواصل التواصل حتى قبل ساعات من إصدار الأغنية، كما دخلت الأغنية التوندونس باليوتيوب في الجزائر.