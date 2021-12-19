البارصا تهنئ المنتخب الوطني بعد تتويجه بكأس العرب

وجهت إدارة نادي برشلونة الإسباني، تهانيها للمنتخب الوطني للمحليين، بعد تتويجهم ببطولة كأس العرب 2021.

ونشرت إدارة النادي الإسباني، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، رسالة تهنئة للمنخب الوطني، بعد هذا التتويج.

وكتبت إدارة برشلونة، في تغريدتها: “ألف مبروك لمنتخب الجزائر، المتوج ببطولة كأس العرب”.

كما أرفقت إدارة العملاق الكتالوني، هذه التغريدة، بصورة للاعبي المنتخب الوطني، خلال احتفالهم بالكأس.