البارصا كريستيانو وعالم كرة القدم ينعون وفاة الأسطورة بيلي
صنعت وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية، بيلي، سهرة اليوم الخميس الحدث في العالم.
حيث كتب الحساب الرسمي لبرشلونة الاسباني، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة أسطورة كرة القدم بيلي”.
كما أضاف:”يتقدم نادي برشلونة بخالص العزاء والمواساة لأقاربه وذويه، ولعائلة كرة القدم والرياضة العالمية.. فلترقد روحك في سلام”.
ونشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام:”خالص التعازي لكل البرازيل، ولا سيما لعائلة بيلي”.
وأضاف:”مجرد قول وداعا للملك الأبدي بيلي، لن يكون كافيا للتعبير عن الألم الذي أصاب كرة القدم بأكملها.. بيلي مصدر إلهام للعديد من اللاعبين، ومرجع لهم إلى الأبد”.
وختم:”كانت المودة التي أظهرتها لي دائما متبادلة في كل لحظة شاركناها حتى من مسافة بعيدة.. لن ننساك وستظل ذكراك إلى الأبد في كل واحد منا.. ارقد في سلام”.