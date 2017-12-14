البارصا والبايرن يستهدفان جزائريا صاعدا!!

يستهدف برشلونة وبايرن ميونيخ، خطف الجزائري الأصل، ياسين عدلي، مُستغلين تردده في التوقيع على عقد احترافي مع باريس سان جيرمان.

وأشارت “ليكيب” بأن متوسط الميدان، غير مُقتنع بالاستمرار مع “البي أس جي”، خاصة وأن فُرص الاعتماد عليه مع الأكابر ضئيلة.

وينوي صاحب الـ 17 عاما التفاوض مع جميع الفرق الأوروبية الراغبة في خدماته، من أجل الضغط على إدارة ناصر الخليفي.

يُشار الى أن عدلي، يُصنف كأبرز المواهب الصاعدة في فرنسا، مما يجعل مُسيري باريس مُتخوفين كثيرا من تضييعه دون مُقابل.

ويُذكر أيضا، بأن اللاعب تم استدعاؤه،الأربعاء، لأول مرة من مدربه “أوناي إيميري”، ولكنه لم يُشارك خلال فوز زملائه برباعية أمام “ستراسبورغ”.