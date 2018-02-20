البارصا يتعادل مع تشلسي والبايرن يقسو على بيشكتاس

تعادل برشلونة سهرة اليوم مع مُضيفه تشلسي بهدف لهدف في لقاء ذهاب الدور ثمن النهائي من منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وتقدم للبلوز في اللقاء الذي إحتضنه ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن “ويليان” في الدقيقة 62.

فيما عدل للبلوغرانا ليونيل ميسي في الدقيقة 75 في إنتظار لقاء العودة بملعب الكامب نو بإقليم كاتلونيا.

وفاز فريق بايرن ميونيخ الألماني بخماسية دون رد على ضيفه التركي بيشكتاس بملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ الألمانية.

وسجل للبايرن توماس مولر في مناسبتين و روبرت ليفاندوفسكي في مناسبتين أيضا فيما بصم كومان على الخماسية.

في إنتظار لقاء العودة بالعاصمة التركية إسطنبول.