البارصا يحسم “الكلاسيكو” ويقترب من التتويج بـ”الليغا”

حسم نادي برشلونة، كلاسيكو الكرة الاسبانية، أمام الغريم ريال مدريد، لصالحه بنتيجة 4-3، في قمة مثيرة جرت اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ 35 من “الليغا.”

وافتتح ريال مدريد، باب التسجيل مبكرا، عن طريق الفرنسي كيليان مبابي، في الدقيقة الـ 5. وعاد ذات اللاعب ليسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 14.

قبل أن يقلص إيريك غارسيا، النتيجة لـ”البارصا” بحلول الدقيقة 19. وهو الهدف الذي أعاد الثقة لأصحاب الأرض، الذين عدلوا النتيجة في الدقيقة 32، عن طريق لامين يامال.

وبعدها بدقيقتين فقط، وضع البرازيلي، رافينيا، برشلونة في المقدمة، بثالث الأهداف، ليسجل بحلول الدقيقة الـ 45 الثاني له والرابع لناديه.

المرحلة الثانية، شهدت تراجعا رهيبا لبرشلونة، في وقت رمى فيه “الميرينغي” بكل ثقله في الهجوم. على أمل التدارك. وأعاد هدف مبابي، الذي بصم على “هاتريك”، في الدقيقة الـ 70 الأمل للريال.

إلا أن أشبال كارلو أنشيلوتي، فشلوا في العودة وتلقوا هدفا خامسا في الوقت بدل الضائع، عن طريق فيرمين لوبيز، قبل أن يلغيه الحكم، بعدما اتضح أن الكرة لمست يد اللاعب.

وبهذا الانتصار الرائع في “الكلاسيكو”، قطع برشلونة خطوة عملاقة نحو التتويج بلقب “الليغا” للموسم 2024-2025، بعدما عزز صدارته بـ 82 نقطة وعلى بعد 7 نقاط من ريال مدريد، قبل 3 جولات عن النهاية.