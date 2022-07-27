البارصا يحسم صفقة المدافع كوندي
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت تقارير أوروبية، اليوم الأربعاء، عن توقيع المدافع الدولي الفرنسي، ولاعب إشبيلة الإسباني، جولي كوندي، في صفوف برشلونة.
وكشف الصحفي الموثوق، بشبكة “سكاي سبورتس”، فابريزيو رومانو، عبر تويتر:”جولي كوندي إلى برشلونة، هانحن ذا، إتفاق شفهي”.
وأضاف فابريزيو رومانو:”اللاعب كوندي وافق على العرض، تتبقى المفاوضات مع إدارة فريق إشبيلية”.
Jules Koundé to Barcelona, here we go! Verbal agreement now in place with Sevilla after the long saga and further negotiations today, waiting to get it signed soon. 🚨🔵🔴 #FCB
Jules Koundé agreed personal terms with Barça last weekend, contract ready. Xavi, key factor again. pic.twitter.com/eX2jeVPheF
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2022
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