البارصا يحسم صفقة المدافع كوندي

كشفت تقارير أوروبية، اليوم الأربعاء، عن توقيع المدافع الدولي الفرنسي، ولاعب إشبيلة الإسباني، جولي كوندي، في صفوف برشلونة.

وكشف الصحفي الموثوق، بشبكة “سكاي سبورتس”، فابريزيو رومانو، عبر تويتر:”جولي كوندي إلى برشلونة، هانحن ذا، إتفاق شفهي”.

وأضاف فابريزيو رومانو:”اللاعب كوندي وافق على العرض، تتبقى المفاوضات مع إدارة فريق إشبيلية”.