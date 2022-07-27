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الرياضة

البارصا يحسم صفقة المدافع كوندي

بقلم فيصل زيان بوزيان
البارصا يحسم صفقة المدافع كوندي
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كشفت تقارير أوروبية، اليوم الأربعاء، عن توقيع المدافع الدولي الفرنسي، ولاعب إشبيلة الإسباني، جولي كوندي، في صفوف برشلونة.

وكشف الصحفي الموثوق، بشبكة “سكاي سبورتس”، فابريزيو رومانو، عبر تويتر:”جولي كوندي إلى برشلونة، هانحن ذا، إتفاق شفهي”.

وأضاف فابريزيو رومانو:”اللاعب كوندي وافق على العرض، تتبقى المفاوضات مع إدارة فريق إشبيلية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/yVxr8
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