البارصا يستعد لتحطيم صفقة محرز !!

يستعد فريق برشلونة الإسباني لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع النجم الدولي المصري لنادي ليفربول “محمد صلاح” في الميركاتو الصيفي القادم.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الأربعاء أن إدارة البلوغرانا ستخصص 250 مليون أورو للتعاقد مع هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وأضافت نفس الصحيفة أن البارصا يُريد تفعيل إحدى البنود الموجودة في عقد كوتينيو من أجل التعاقد مع صلاح وجعله أغلى لاعب في التاريخ.

وفي حال تمت الصفقة فسيكون بذلك الفرعون المصري أغلى لاعب عربي في التاريخ مُحطما صفقة النجم الدولي الجزائري رياض محرز الذي إنضم للسيتي بحوالي 70 مليون أورو.