البارصا يصطدم بالبايرن وليفربول يواجه أياكس في رابطة الأبطال

يُستكمل اليوم الأربعاء، الجزء الثاني لمواجهات الجولة الخامسة برسم دور المجموعات لرابطة الأبطال.

ولحساب المجموعة الأولى سينتقل ليفربول لهولندا لمواجهة اياكس بداية من الساعة الـ20.00 مساء، ونابولي يستقبل غلاسكو رنجرز على الساعة الـ20.00.

وفي المجموعة الثانية، يستقبل كلوب بروج منافسه بورتو على الساعة الـ17.45، وأتلتيكو مدريد يواجه بايرن ليفركون على الساعة الـ20.00.

أما في المجموعة الثالثة، سيستقبل برشلونة بايرن ميونخ على الساعة الـ20.00، وإنتر يواجه بلزن على الساعة الـ17.45.

وفي المجموعة الرابعة، سيتواجه اينتراخت فرانكفورت الألماني مارسيليا على الساعة الـ20.00، وتوتنهام سبورتينغ لشبونة على الساعة الـ20.00.