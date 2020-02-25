“البارصا” يقتنص التعادل والبايرن يُهين تشلسي

عاد فريق برشلونة الإسباني سهرة اليوم الثلاثاء بتعادل ثمين من ملعب “سان باولو” معقل نابولي الإيطالي.

مواجهة الذهاب من الدور ثمن النهائي لمنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

تقدم درايس مارتينز للبارتينوباي في الدقيقة 30 قبل أن يُعدل أنطوان غريزمان النتيجة في الدقيقة 57 مع طرد أرتورو فيدال في الدقيقة 89.

وبملعب “ستامفورد بريدج” تغلب بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية دون رد على تشلسي الإنجليزي.

الثلاثية سجل منها سرج غنابري ثنائية في الدقيقتين 51 و54 وكذا روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 76.