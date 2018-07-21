“البارصا” يُريد جعل “صلاح” أغلى صفقة عربية وإفريقية في التاريخ

أبدى فريق برشلونة الإسباني إستعداده لتقديم عرض تبلغ قيمته 180 مليون أورو لفريق ليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح.

حيث كشف موقع “دون بالون” الإسباني أن البارصا مُستعد لتقديم راتب سنوي تبلغ قيمته 22 مليون أورو للفرعون المصري لكن الأخير رفض ذلك.

وأضاف الموقع الإسباني أن صلاح يرفض الإنضمام للفريق الكاتلوني بسبب تواجد النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يرى الأول أنه سيؤثر على تألقه في حال إنضمامه للبلوغرانا.

وفي حال موافقة نجم المنتخب المصري على عرض إدارة الرئيس “بارتوميو” فإنه سيُصبح أغلى صفقة عربية وإفريقية في التاريخ مُتفوقا على رياض محرز.