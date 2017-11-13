“الباروداج” ممنوع في سكنات “عدل”

منعت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه” عدل”، من تركيب “الباروداج” في العمارات بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة.

وجاء في الإعلان، أنه من أجل الحفاظ على مظهر خارجي موحد ولائق لواجهات عمارات حي عدل بالمدينة الجدية “سيدي عبد الله”.

نعلم السكان القاطنين فقط في الطابق الأرضي، بإمكانهم تركيب القضبان الحديدية للنوافذ وذلك وفقا للشروط التالية:

طلاء القضبان الحديدية باللّون الأبيض ويمنع منعا باتا نزع العازل القرميدي “les claustras”

وأي عمل مخالف للشروط المنصوص أعلاه يعتبر ممنوع، مما يؤدي إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة.

أمينة داودي