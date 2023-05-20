الباك والبيام.. جديد الحراسة في الامتحانات

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، عن جديد الحراس المخصصين في امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والثانوي.

كما أوضح وزير التربية، أن نظرا لأهمية الامتحانات المدرسية الوطنية باشر القطاع التحضير للامتحانات النهائية مباشرة مع الدخول المدرسي. قائلا و”تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص وضمان لنزاهة الامتحانات الوطنية تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية”.

وأشار بلعايد خلال لقاء لضبط الترتيبات المتعلقة بالامتحانات المدرسية، إلى إن الإجراءات تتمثل أهمها في دمج مترشحي عدة مؤسسات تربوية. يوزعون على مراكز الإجراء، كما يعين مؤطروها الرئيس ونائب والأمانة والأساتذة الحراس من خارج مقاطعة هذه المؤسسات. على أن لا يقل عن 3 مؤسسات يمتحن في كل قاعة إجراء 20 مترشحا.

في حين، يعيّن 3 أساتذة حراس في كل قاعة بالنسبة لامتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا بالنسبة للمتمدرسين و4 حراس بالنسبة للأحرار. كما يعين في كل مركز إجراء 14 أستاذا حارسا احتياطيا في امتحان البكالوريا و7 أساتذة حراس احتياطيين في التعليم المتوسط لتعويض الغيابات المحتلمة.

وأعلن وزير التربية، عن إعفاء كل أستاذ من الحراسة في مادة تخصصه. ولا يشارك في التأطير أو الحراسة بهذه المراكز كل من كان له قريبا مترشح في المركز ذاته. وتابع المسؤول في القطاع “تعين لجنة ولائية للملاحظين المتكونة من رئيس لجنة وعضوين برتبة مفتشي التربية الوطنية ومفتشي التعليم المتوسط أو مديري الثانويات أو المتوسطات”. “وهذا من أجل متابعة كل النصوص التنظيمية لسير مراكز الإجراء أو التبليغ عن أي خلل قد يمس بمصداقية الامتحان وشفافيته”. كما “يعين في كل مركز امتحان ملاحظ واحد من خارج الولاية لمتابعة تطبيق النصوص التنظيمية”.

وككل سنة، سيتم فتح أبواب مراكز الإجراء ساعة قبل إجراء الاختبار ويلتحقون بقاعات نصف ساعة قبل وقت الاختبار .لوا يسمح لأي مترشح بالخروج خارج مركز الإجراء إلا بعد مرور نصف مدة الاختبار. كما يتم استغلال وتخصيص أوقات فراغ في الصباح والمساء من أجل التأكد من هوية المترشحين. وكذا تنبيه المترشحين بضرورة إيداع الهاتف النقال وجميع الوسائل الممنوعة من إدخالها إلى قاعات الإجراء على مستوى القاعة المخصصة لذلك. وتحسيس المترشحين على ضرورة احترام المواقيت لتفادي الازدحام عند المداخل. بالإضافة إلى تقديم الإرشادات للمترشحين وتحضيرهم نفسيا.