الباك والبيام.. سحب استدعاءات الامتحانات النهائية بداية من الغد
أعلنت وزارة التربية الوطنية أن جميع التلاميذ المتمدرسين والمترشحين الأحرار المقبلين على اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط أو امتحان شهادة البكالوريا دورة 2023 يمكنهم سحب الاستدعاءات. وهذا بداية من غد الأربعاء.
كما أوضح بيان وزارة التربية الوطنية، أن سحب استدعاءات امتحان شهادة التعليم المتوسط، يكون من 10 ماي إلى غاية يوم 7 جوان. وامتحان شهادة البكالوريا من يوم 10 ماي إلى غاية يوم 15 جوان .
في حين، يكون سحب الاستدعاءات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، من الأرضية الرقمية عبر الحساب الإلكتروني لمديري المؤسسات التربوية. أو من فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية. ومن موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابطين الآتيين: امتحان شهادة التعليم المتوسط. https://bem.onec.dz امتحان شهادة البكالوريا : https://bac.onec.dz
وبالنسبة للمترشحين الأحرار، يكون من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابطين https://bem.onec.dz https://bac.onec.dz
إنطلاق عملية تحضير مواضيع إمتحان شهادة البكالوريا 2023
وأشرف المفتش العام بوزارة التربية الوطنية، مصطفى بن زمران، على عملية تحضير امتحان شهادة البكالوريا “دورة 2023” بالعاصمة.
العملية إنطلقت على مستوى فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة وذاك بدخول الفريق المكلف بتحضير وطبع المواضيع الحجر الكلي.
وأوضح مصطفى بن زمران أن الفريق المكلف بتحضير وطبع مواضيع شهادة البكالوريا المتكون من 131 إطارا “يدخل ابتداء من اليوم في الحجر الكلي وهو معزول عن العالم الخارجي طيلة 38 يوما كاملا”.
وأضاف المفتش العام بوزارة التربية الوطنية بأن هذه المهمة الوطنية النبيلة” لهذا الفريق في سبيل “إنجاح هذا الامتحان الوطني الهام.
كما إعتبر بن زمران أن ما يقدمه هذا الفريق يعد “دروسا في التضحية والواجب الوطني”. من أجل ضمان “مصداقية الامتحان وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين”.
وأشار ذات المسؤول إلى أن الدولة “وفرت كل الظروف والامكانيات البشرية والمادية لضمان نجاح جميع العمليات التحضيرية والاجراءات التنظيمية. لسير الامتحانات المدرسية الوطنية في ظروف حسنة وملائمة”.
وسيجتاز التلاميذ في الفترة ما بين 5 و 7 يونيو المقبل امتحان شهادة التعليم المتوسط ومن 11 إلى 15 جوان امتحان شهادة البكالوريا.