الباك والبيام: سلطة السمعي البصري تدعو إلى تغطية بعيدة عن السعي لرفع نسب المشاهدة

دعت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري, في بيان لها اليوم الخميس, كافة مؤسسات الاتصال السمعي البصري, إلى ضرورة المساهمة في مرافقة الجهود المبذولة لضمان أجواء مريحة وملائمة للمترشحين لامتحانات شهادتي التعليم المتوسط والثانوي. عبر تغطية إعلامية احترافية ومسؤولة بعيدا عن الإثارة والسعي لرفع نسب المشاهدة.

وأوضح المصدر ذاته أنه “استعدادا لموعد امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي, تنهي السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري. إلى علم كافة مؤسسات الاتصال السمعي البصري, ضرورة العمل على إنجاح هذا الموعد الوطني الهام. والمساهمة في مرافقة الجهود المبذولة لضمان أجواء مريحة وملائمة للمترشحين”.

وفي هذا الإطار, ذكرت السلطة بأنها “سجلت, خلال متابعتها للتغطيات الإعلامية السابقة, بعض التجاوزات غير المبررة. رغم التنبيه إليها في مناسبات سابقة, لا سيما ما تعلق بالاستجوابات المباشرة لتلاميذ قصر عقب خروجهم من مراكز الامتحانات”. واعتبرت ذلك “إخلالا بالالتزام بالأحكام القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمل الإعلامي. لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 24-250 لسنة 2024 المحدد لدفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري. وكذا القانون رقم 12-15 المتعلق بحماية الطفل”.

حماية حقوق الطفل تمثل التزاما قانونيا وأخلاقيا

وبهذا الخصوص, أكدت السلطة, في بيانها, أن “حماية حقوق الطفل وصون كرامته وسلامته النفسية والمعنوية. تمثل التزاما قانونيا وأخلاقيا لا لا سيما أثناء التغطيات الميدانية ذات الطابع الحساس, والتي قد تترتب عنها آثار نفسية أو اجتماعية سلبية على القصر”. يقبل أي تجاوز. كما شددت على “وجوب الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من الولي الشرعي عند أي ظهور إعلامي للقصر أو إجراء استجوابات معهم. مع ضمان مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وتفادي كل ما من شأنه تعريضه للتشهير أو الاستغلال الإعلامي أو التنمر الرقمي. وذلك وفق الضوابط القانونية المعمول بها”.

وعليه, دعت السلطة كافة مؤسسات الاتصال السمعي البصري, إلى “النأي عن بعض الممارسات القائمة على الإثارة والسعي وراء رفع نسب المشاهدة على حساب أخلاقيات المهنة. والمراهنة بدلا من ذلك على تقديم تغطية إعلامية احترافية ومسؤولة. تسهم في نشر الطمأنينة والتحفيز في أوساط التلاميذ وعائلاتهم”.

وأكدت أنها “ستتابع, في إطار الصلاحيات التي يخولها لها القانون. كل ما من شأنه الإخلال بالسير الحسن لهذه الامتحانات أو انتهاك حرمة الممتحنين وحقوقهم”. داعية الجميع إلى “احترام أخلاقيات المهنة والالتزام بما جاء في قانون الإعلام والنصوص التنظيمية المؤطرة للنشاط السمعي”. وفقا للمصدر ذاته.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور