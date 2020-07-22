الباك والبيام.. هذا هو مصير المترشح الذي تسجل درجة حرارته أكثر من 37

الوطني
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الباك والبيام.. هذا هو مصير المترشح الذي تسجل درجة حرارته أكثر من 37
بقلم أسماء.ع

أعلنت وزارة التربية عن الاجراءات الاحترازية والوقائية، خلال إجراء امتحاني شهادتي البكالوريا والمتوسط لسنة 2020، في ظل جائحة كورونا.

وقالت وزارة التربية، إن في حالة تسجيل درجة حرارة أعلى من37° أو ظهور أحد الأعراض (السعال، الرشح، العطس،….) على النائب المكلف بالجانب الوقائي والصحي القيام بالإجراءات الوقائية.

ومن التدابير التي يجب القيام بها، من قبل النائب طمأنة المترشح وعدم تعطيل السير العادي لعملية الاستقبال.

وقيام طبيب المركز بفحص فوري وتشخيص حالته، بالإضافة الى عزل المترشح في قاعة مخصصة لهذا الغرض لتمكينه من اجتياز الامتحان.

للإشارة، صادقت  اللجنة العلمية لرصد وباء كورونا، على البروتوكول الاحترازي من قبل وزارة التربية.


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