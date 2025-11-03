“الباك” يؤكد الصحوة ويٌعمق جراح الـ “سيسكاوة”

حقق مساء اليوم الاثنين، نادي أتليتيك بارادو، انتصارا مهما أمام الضيف اتحاد خنشلة، في افتتاح لقاءات الجولة الـ 10 من البطولة المحترفة.

وحسم “الباك” المواجهة التي جرت بملعب 20 أوت 55. لصالحه بثنائية نظيفة سجلها في المرحلة الأولى، من توقيع صوكو واسلام عبد القادر.

وبصم بذلك، الفريق العاصمي على ثاني فوز له تواليا بعد الأول في الجولة الماضية أمام ترجي مستغانم. ليؤكد صحوته بعد سلسلة من النتائج السلبية. بتعادل في افتتاح الموسم أمام الشلف. و7 هزائم متتالية.

بينما واصل فريق اتحاد خنشلة، نزيف النقاط بتعرضه للهزيمة الـ 3 على التوالي، وهو الذي بدأ الموسم بقوة من خلال تحقيق انتصارين و5 تعادلات.

وبعد هذا الفوز رفع “الباك” رصيده إلى 7 نقاط في المركز ما قبل الأخير. على بعد 4 خطوات من صاحب المركز الأخير، مولودية البيض. الذي سيكون مساء اليوم في مهمة صعبة أمام مضيفه شبيبة القبائل، لحساب ذات الجولة.

بينما تجمد رصيد “السيسكاوة” بعد مرور 10 جولات من الموسم الجديد، عند النقطة الـ 11 في المركز العاشر للترتيب العام.