البايرن في مفاوضات مع محرز لإستقدامه في الميركاتو

أكدت صحيفة بيلد الألمانية أن نادي بايرن ميونيخ يتواجد في مفاوضات متقدمة مع اللاعب الجزائري رياض محرز من أجل التعاقد معه خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة.

ويعيش الدولي الجزائري رياض محرز أسوء أيامه مع فريق مانشستر سيتي بسبب تهميش المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي إستبعده عن آخر 4 مباريات للسيتي.

وأكدت نفس الصحيفة أن العملاق البافاري سيتخلص من عدة لاعبين خلال الميركاتو الصيفي على غرار آيرن روبين، فرانك ريبيري، وخاميس رودريغيز، وهو ما يمنحه أفلضة التواجد في فريق البايرن الذي يبحث عن إستعادة بريقه في الساحة الأوروبية.