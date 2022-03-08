البايرن وليفربول يُحلقان صوب ربع نهائي دوري الأبطال !

تأهل سهرة اليوم الثلاثاء الثنائي بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الانجليزي إلى الدور ربع النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

البايرن هزم ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بملعب أليانز أرينا في لقاء العودة بسبعة أهداف كاملة مُقابل هدف وحيد.

السباعية سجل منها روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية في حين وقع توماس مولر ثنائية وسجل أيضا ليروى ساني وسيرج غنابري.

كما استفاد البايرن من تعادله ذهابا على أرض سالزبورغ بهدف في كل شبكة.

كما بلغ الليفر الدور ربع النهائي رغم الخسارة بملعب آنفيلد بهدف دون رد أمام إنتر ميلان الايطالي سجله لوتارو مارتينز.

وكان لقاء الذهاب بجوزيبي مياتزا قد انتهى بفوز الليفر بهدفين دون رد.