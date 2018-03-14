البايرن يُكرر فوزه على بيشكتاس ويتأهل للدور ربع النهائي للتشمبيانزليغ

تأهل بايرن ميونيخ للدور ربع النهائي من مُنافسة رابطة أبطال أوروبا أمسية اليوم الأربعاء بعد فوزه على مُضيفه “بيشكتاس” التركي.

بثلاثية لهدف وحيد في لقاء العودة من الدور ثمن النهائي الذي جرى بملعب “فودافون أرينا” بالعاصمة التركية “إسطنبول”.

وسجل ثلاثية الفريق البافاري تياغو ألكانتارا في الدقيقة ال18 وغوتول بالخطأ في مرماه في الدقيقة ال46 وساندرو واغنر في ال84.

فيما دون فاجنر لوف الهدف الوحيد للأتراك في الدقيقة ال59.

وإستفاد البايرن من فوزه ذهابا بخماسية كاملة دون رد ليُصبح النادي السابع الذي يضمن تواجده في الدور ربع النهائي.