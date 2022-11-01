البث المباشر لمجريات أشغال القمة العربية يتم بشكل إحترافي

كشف رئيس قسم التبادل والمحتوى بالمركز العربي لتبادل البرامج والأخبار التابع لإتحاد إذاعات الدول العربية، أحمد ابراهيم. أن البث المباشر لمجريات أشغال الدورة الـ31 للقمة العربية. التي ستنطلق أشغالها بعد ظهر اليوم بالجزائر يتم بشكل إحترافي.

وقال أحمد إبراهيم في تصريح “لوأج”، أن التغطية الإعلامية المرئية والمسموعة لأشغال الدورة الـ31 للقمة العربية، إنطلاقا من المركز الإعلامي بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”. تجري بشكل إحترافي. ولم يسجل البث المباشر منذ انطلاق أولى الإجتماعات التحضيرية للقمة أي خلل يذكر.

كما أشار ذات المسؤول الى أن نقل أشغال القمة العربية يتم عبر كافة القنوات والاذاعات العربية. الى جانب وكالات أنباء عالمية. مبرزا أن ساعات البث المباشر للإجتماعات والندوات الصحفية التي سبقت انعقاد الدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قاربت العشرين ساعة. على ان تتواصل اليوم وغدا لمواكبة هذا الحدث الهام.