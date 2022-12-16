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البحث عن الصياد المفقود في تنس بالشلف لليوم الخامس

بقلم نادية بن طاهر
البحث عن الصياد المفقود في تنس بالشلف لليوم الخامس
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يواصل أعوان الحماية المدنية، اليوم الجمعة، البحث عن الصياد المفقود في البحر بتنس في ولاية الشلف.

وحسب مديرية الحماية المدنية، تتواصل عمليات البحث، لليوم الخامس على التوالي منذ إختفاء المعني.

ومن جهة أخرى، تواصل مصالح الحماية المدنية في نفس الولاية البحث عن الطفل المفقود البالغ من العمر 15 سنة بمنطقة واد سلي.

وقد شملت عملية البحث التي لا تزال متواصلة، الوديان ، الحقول ، البنايات المهجورة و البنايات طور الانجاز.

حيث سخرت الحماية المدنية لعملية البحث اكثر من 140 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و 08 كلاب مدربة.

وتم تدعيم الاسعافات من طرف المديرية العامة للحماية بكل من ولاية عين الدفلى، مستغانم، تيسمسيلت وغليزان.

كما تم تنصيب مركز قيادة عملي تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية الشلف يسهر على سير و متابعة عمليات البحث.

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