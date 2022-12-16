البحث عن الصياد المفقود في تنس بالشلف لليوم الخامس

يواصل أعوان الحماية المدنية، اليوم الجمعة، البحث عن الصياد المفقود في البحر بتنس في ولاية الشلف.

وحسب مديرية الحماية المدنية، تتواصل عمليات البحث، لليوم الخامس على التوالي منذ إختفاء المعني.

ومن جهة أخرى، تواصل مصالح الحماية المدنية في نفس الولاية البحث عن الطفل المفقود البالغ من العمر 15 سنة بمنطقة واد سلي.