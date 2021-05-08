البحث عن شاب مفقود وسط الكثبان الرملية في كرزاز ببني عباس

تلقى مركز التنسيق العملي “CCO” ببشـار، نداء، مفاده ضياع شخص يدعى “و.ع”، منذ حوالي 3 أيام، وسط الكثبان الرملية بكرزاز في بني عباس.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية كرزاز، على إثر هذا النداء، ليلة الخميس، أين إنطلقت عملية البحث.

وتم تنصيب خيمة صباح يوم الجمعة، في قرية بن عبد القادر ببلدية تيمودي لتسهيل عملية الإتصال والتنسيق مع فرقة البحث.

هذا وإستئنفت عملية البحث عن المفقود، صباح اليوم السبت، من طرف الوحدة الثانوية للحماية المدنية كرزاز مدعمة بوحدة أولاد خضير.

وأشار البيان، إلى إنه قد تم تسخير لعملية البحث، 15 عونا بمختلف الرتب.

بالإضافة إلى حضور المدير الولائي للحماية المدنية ببشار ورئيس وحدة كرزاز وفرقة الدرك الوطني.