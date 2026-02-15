البحث عن شخص سقط في البحر بسكيكدة

تواصل مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة، منذ منتصف نهار اليوم، عمليات بحث واسعة للعثور على شخص مفقود سقط في البحر، إثر الأمواج العاتية التي ضربت الشاطئ الصخري لكورنيش سطورة ببلدية ودائرة سكيكدة.

وكانت المصالح المختصة قد تلقت بلاغاً بالحادث، حيث باشرت تدخلها في حدود الساعة 11سا 56د. مسخرةً إمكانات بشرية ومادية معتبرة لضمان فعالية عملية البحث في ظل الظروف الجوية الصعبة.

وشمل الجهاز الأمني المسخر لهذه العملية فرقة غطاسين تابعة للحماية المدنية. وفرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة (GRIMP). و03 شاحنات إنقاذ متخصصة، وسيارة إسعاف مجهزة.

ولا تزال العملية متواصلة إلى غاية اللحظة، حيث تعمل الفرق الميدانية جاهدة لتحديد مكان المفقود رغم صعوبة التضاريس الصخرية واضطراب حالة البحر.