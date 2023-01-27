البحث عن شخص مفقود بسكيكدة

إنطلقت وحدات الحماية المدنية صباح اليوم الجمعة، في عملية البحث عن شخص مفقود بولاية سكيكدة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت فرق البحث ممثلة في الوحدة الرئيسية للحماية المدنية. وكذا الوحدة الثانوية عزابة والوحدة الثانوية بن عزوز والوحدة الثانوية سكيكدة.

والوحدة الثانوية رمضان جمال، والوحدة الثانوية الحروش، ووحدة قطاع الميناء، والمركز المركز المتقدم سكيكدة وسط.

وباشرت ذات الوحدات، عملية عن شخص مفقود بالمكان المسمى بوطيب ببلدية السبت في دائرة عزابة.

ودعمت المديرية العامة للحماية المدنية فرق البحث بكل من مديرية الحماية المدنية لولاية باتنة وقالمة وعنابة والفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة.

وتمت العملية تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة وبمشاركة مصالح الدرك الوطني ومواطني المنطقة والجمعيات.

كما تم تنصيب خلية متابعة على مستوى مركز التنسيق العملي لمتابعة عملية البحث.