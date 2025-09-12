البحث عن شخص مفقود داخل كهف بقسنطينة

تدخلت فرق الحماية المدنية في ولاية قسنطينة، بعد تلقيها بلاغًا عن فقدان شخص داخل كهف في منطقة زعرورة، ببلدية ابن باديس ودائرة عين عبيد.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، ووفقًا للمعلومات الأولية، كان الشخص المفقود يبحث عن العسل. ويُقدر قطر مدخل الكهف بـ 60 سم، بينما يتجاوز عمقه 15 مترًا.

ولإنقاذ الضحية، تم تسخير فرقة إنقاذ متخصصة مدعومة بفرقة التدخل في الأماكن الوعرة.

كما تم وضع فريق من الغطاسين في حالة تأهب، رغم أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الكهف جاف. فيما لا تزال عملية الإنقاذ جارية.