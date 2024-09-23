البحث عن شخص مفقود في المدية

تواصل مصالح الحماية المدنية، عمليات البحث عن شخص مفقود جرفته السيول، في بلدية عين بوسيف في المدية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تتواصل عملية البحث عن شخص مفقود، إثر ارتفاع منسوب مياه الواد على مستوى الطريق الولائي رقم 38.

وتتم عملية البحث عن الشخص المفقود، بكل من منطقتي الباردة والغربية ببلدية ودائرة عين بوسيف.

وكان الضحية كان على متن سيارة، قبل أن تجرفه سيول الواد ليلة أمس بالطريق الولائي رقم 38 ببلدية عين بوسيف.

وتمتد عملية البحث على حوالي 25 كلم من مكان التدخل على طول الوادي.

هذا وتم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتمثلة في الوحدات العملياتية للحماية المدنية. إضافة إلى الرتل المتنقل والفرق المتخصصة المتمثلة في الفرق السينوتفنية للكلاب المدربة.

وكذا فرقة الغطس، وفرقة البحث والتدخل في الأماكن الصعبة. بتعداد بشري تمثل في أزيد من 130 عون بمختلف الرتب، بقيادة مدير الحماية المدنية.

كما تم تنصيب مركز قيادة متقدم من أجل المتابعة والسير الحسن للعملية.

هذا وحذّرت مصالح الحماية المدنية، المواطنين، من المجازفة بقطع الطرقات والوديان عند ارتفاع منسوب المياه.