البحث عن شريك وطني أو أجنبي لإعادة بعث نشاط شركة الزجاج للشرق SOVEST

شرع وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل وتفقد لعدد من المشاريع الصناعية بولاية تبسة.

وقال إن شركة الزجاج للشرق SOVEST محتاجة إلى عملية تشخيص. وفي نفس الوقت تجهيزات مكملة، لأن نسبة تجهيزها حوالي 98 بالمئة.

وأضاف “كانت هناك إشكالية الكهرباء، قمنا بإيصال الكهرباء إلى المصنع. المصنع يحتوي على تجهيزات أكثر حداثة في ذلك الوقت، سنقوم بعملية التشخيص خاصة وأن لديهم فرن غير متواجدة على مستوى الوطن. وحتى بعض الدول المجاورة، مما يسمح لنا بتلبية احتياجات مختلف الصناعات التي تدخل في إطار عملية إحلال الواردات”.

وتابع زغدار “طلبت من رئيس المجمع على أساس إعلان في أقرب الآجال أسبوعين على أقصى حد. البحث عن شريك وطني أو أجنبي. ولدينا عدة سيناريوهات الأول هو البحث عن شريك في هذا الإطار، بالاتفاق مع البنك الخارجي. وفي نفس الوقت لم لا ندخلها في حافظة مجمع sus”.

وأضاف وزير الصناعة “سيسمح لنا هذا بخلق مناصب شغل بالمؤسسة الأوبى التي فيها عمال أكثر من 157 يتقاضون بدون عمل. وهذا من غير المعقول، يجب أن تكون هناك مردودية لهذه المؤسسة. ومؤسسة الزجاج لم ينطلق المشروع والذي سيوفر لنا حوالي 257 يد عاملة في هذا الميدان”.