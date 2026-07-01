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البحث عن صياد مفقود في بحر عين طاية بالعاصمة

بقلم أمينة داودي
البحث عن صياد مفقود في بحر عين طاية بالعاصمة
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تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الأربعاء على الساعة 07 سا 05د، من أجل مباشرة عملية البحث والإنقاذ عن صياد هاوي فقد في عرض البحر. وذلك على مستوى شاطئ “زرزورية” ببلدية عين طاية و دائرة الرويبة.

​وفي إطار الاستجابة السريعة والفعالة، سخّرت مصالح الحماية المدنية كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإنجاح العملية، حيث تم حشد ​04 غطاسين. زورق نصف صلب لتمشيط المنطقة البحرية. سيارة إسعاف لضمان التغطية الطبية الفورية.

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