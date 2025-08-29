البحث عن صياد مفقود في منطقة الحويسي بعين تموشنت

باشرت وحدة الحماية المدنية بوزجار، مدعّمة بفرقة الغطاسين وفرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة (GRIMP) عملية بحث واسعة عقب تلقي بلاغ عن فقدان شخص في المنطقة الصخرية الخطيرة المسماة “الحويسي” المحاذية لكاب فيقالو، والتابعة إقليميًا لبلدية بوزجار.

الضحية البالغ من العمر 57 سنة والمقيم ببلدية المساعيد كان يمارس هواية صيد السمك ليلاً برفقة زميله. قبل أن يُفقد أثره في ظروف غامضة.

وتتواصل جهود فرق الإنقاذ في تمشيط المنطقة الوعرة باستخدام الوسائل التقنية المتاحة في محاولة للعثور على المفقود.