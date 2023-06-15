البحث عن طفلين مفقودين بتبسة والمسيلة

باشرت مصالح الحماية المدنية، عملية بحث عن طفلين مفقودين في كل من ولايتي تبسة والمسيلة.

وأوضحت المصالح أن اسعفاتها تدخلت على 00سا00د. من أجل عملية البحث عن طفل مفقود في البر بلدية عين الزرقاء دائرة الونزة ولاية تبسة.

كما أشارت الحماية أن عملية البحث عن الطفل لا تزال متواصلة.

وفي ذات السياق تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية المسيلة. من أجل عملية البحث عن طفل مفقود يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات بجسر الكدية بلدية وولاية المسيلة.

وفي بيانها أشارت المصالح، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة، وتم تقسيمعملية البحث على 04 نقاط وهي: جسر حي محمود بلدية المسيلة، جسر حي سيدي عمارة بلدية المسيلة، قرية بياضة بلدية اولاد ماضي، جسر سيدي حملة بلدية اولاد ماضي.

كما سخرت الحماية المدنية لهذه العملية 03 سيارات اسعاف ،03 شاحنات تدخل، 07 غطاسين، فرقة البحث والإنقاذ في الاماكن الوعرة، 38 عون بمختلف الرتب.

موضحة أن العملية تمت تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية المسيلة و بحضور والي الولاية.

ويشار إلى أن عملية البحث لاتزال متواصلة.