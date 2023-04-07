البحث عن طفل مفقود بالطريق السيار في البويرة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، في ولاية البويرة، على البحث عن طفل مفقود بالطريق السيار اتجاه الجزائر بالمعصرة في بلدية جباحية.

وحسب ما أوضحته مديرية الحماية المدنية بالولاية، كان الطفل والذي يبلغ من العمر 15سنة في سيارة مع والده، واختفى بعد التوقف بالطريق السيار.

وأوضحت ذات المصالح، أن عملية البحث جارية منذ الساعة الثالثة و42 دقيقة صباحا.

وسخرت مديرية الحماية المدنية تعداد يتشكل من 4 ضباط و 15 عون بمختلف الرتب مع إشراك الفرقة السينوتقنية في عملية البحث.

بالإضافة إلى سيارتي إسعاف و4 سيارات اتصال، ولا تزال العملية جارية، حسب ذات المصادر.