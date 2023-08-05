البحث عن طفل مفقود في الدرابلية بالمدية

تتواصل عملية البحث والتمشيط عن طفل مفقود من جنس ذكر يبلغ من العمر 4 سنوات بالمكان المسمى الدرابلية ببلدية السواقي في المدية.

زحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فعملية البحث جارية ومتواصلة لحد الساعة من ليلة أمس ودون توقف.

وسخرت مصالح الحماية المدنية كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذه العملية، ومنها الوحدة الرئيسية للحماية المدنية. والفرقة السينوتقية للكلاب المدربة بالوحدة المتخصصة للحماية المدنية بوزرة.

وكذا الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة السواقي، والوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بني سليمان. والوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة تابلاط.