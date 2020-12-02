البحث عن طفل مفقود منذ أمس في تيزي وزو

اختفى مساء أمس الثلاثاء، الطفل حساني يونس البالغ من العمر 4 سنوات، والقاطن بقرية ايغيل بوحو ببلدية آيت يحى موسى في تيزي وزو.

ولم يظهر الطفل، بعد خروجه للحظات للعب أمام منزل العائلة، ليختفي عن الأنظار .

وبحثت عائلة الطفل عنه مطولا في محيط المنزل، وهذا اتباعا لفرضية أنه قد يكون ضيع الطريق، لاسيما وأن الطفل المختفي حسب والديه يعاني من مرض التوحد.

ولكن بعد ساعات من البحث في كل الاتجاهات رفقة سكان القرية، وبدون جدوى، لجأت العائلة إلى الدرك الوطني بذراع الميزان، وأعلمته بإختفاء إبنها.

لتقوم مصالح الدرك، بعمليات تمشيطية واسعة للمكان والمناطق المجاورة والآبار والمنازل المهجورة، مستعينة بكلاب مدربة لتقفي الآثار.

وقد إستمرت عملية البحث رفقة السكان إلى ساعات متأخرة من ليلة الأمس، لكن لم يظهر أي أثر يقودهم إلى مكان تواجد الطفل.

هذا ولا تزال عملية البحث جارية، من قبل مصالح الدرك الوطني وعناصر الحماية المدنية، مع تواجد السلطات المحلية في عين المكان.

وسخرت مديرية الحماية المدنية، كل الوسائل المادية والبشرية في عملية البحث.

وتم تجنيد، وحدات الحماية المدنية لذراع الميزان، والوحدة الرئيسية بتيزي وزو ووحدة تيزي غنيف

بالإضافة إلى مشاركة الفرقة السينوتقنية التابعة للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل في عملية البحث.